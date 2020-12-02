Başkan Sayan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun orduya hakaret eden Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a sahip çıkmasına sert tepki gösterdi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun orduya hakaret eden Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a sahip çıkmasına sert tepki gösterdi. Başkan Sayan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun orduya hakaret eden Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı savunmasının herkesi rahatsız ettiği gibi kendisini de rahatsız ettiğini vurgulayarak, "Bugün de Cumhurbaşkanımıza ağız dolusu ağır hakaretlerde bulunmuştur. Biz Cumhurbaşkanımızın kötü söylemlerle değerinden bir gram eksileceğine inanmıyoruz. Zaten Cumhurbaşkanımızı dünya tanıyor, herkes tanıyor. Ama mesele başka. Orduya saldırı, Türkiye Cumhuriyeti'ne saldırı, ekonomisine saldırı bunları araştırmak lazım. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen arkada başka güçler var" şeklinde konuştu.

Joe Biden'nın Amerika Başkanı seçilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye farklı yerlerden tehlikeler üretmeye çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Deniz Baykal gitmeden önce de Kılıçdaroğlu böyle güçler tarafından destekleniyordu. Şu anda da Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye operasyon yapan güçlerin oyuncağı olmuştur, kukla gibi oynatıyorlar. CHP'nin bütün grubu bu görüşte değil. Rahatsız olan milletvekilleri var. Beni arayan milletvekilleri var, genel başkan yardımcıları var. Biden'ın gelişiyle birlikte bunların ağzı kanlandı. Dolayısıyla söylemlerine çok dikkat etmek lazım. Bu ileriki süreçte Türkiye'nin başına hiç ummadığımız yerden farklı tehlikeler oluşturmak için uğraşıyorlar. Böyle tehlikeleri Türkiye'nin başına getirebilirler. Son günlerdeki saldırıları bundandır. Varlık Fonu'na saldırıları bundandır, Cumhurbaşkanına saldırıları bundandır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış güçler tarafından yönetildiğini iddia eden Başkan Sayan, "Bunlar Türkiye'yi ABD'ye sattı, bunlar Türkiye'yi Suriye'ye sattı, bunlar Türkiye'yi PKK'ya sattı, bunlar Türkiye'yi İran'a sattı. İran ile Türkiye savaşırsa İran'dan yana tavır koyalım diyen bir grubun temsilcisidir Kılıçdaroğlu. Suriye ile Türkiye savaşırsa benim tarafım Suriye'dir diyen bir grubun öncüsüdür Kılıçdaroğlu. Tamamen dış güçler tarafından yönetiliyor. Türkiye'yi üçe dörde bölme projeleri var. Sayın Cumhurbaşkanımıza söylediği birkaç tane aşağılık kelimenin leke ve zarar getirmeyeceğini bütün Türkiye vatandaşları bütün ümmet ve Müslümanlar çok net bir şekilde görüyor. Kılıçdaroğlu'nun bu saldırılarına karşı çıkmamız lazım" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı