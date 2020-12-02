Başkan Sayan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Sayan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

02.12.2020 19:13 | Son Güncelleme: 02.12.2020 19:21
Başkan Sayan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun orduya hakaret eden Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a sahip çıkmasına sert tepki gösterdi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun orduya hakaret eden Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a sahip çıkmasına sert tepki gösterdi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun orduya hakaret eden Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a sahip çıkmasına sert tepki gösterdi. Başkan Sayan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun orduya hakaret eden Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı savunmasının herkesi rahatsız ettiği gibi kendisini de rahatsız ettiğini vurgulayarak, "Bugün de Cumhurbaşkanımıza ağız dolusu ağır hakaretlerde bulunmuştur. Biz Cumhurbaşkanımızın kötü söylemlerle değerinden bir gram eksileceğine inanmıyoruz. Zaten Cumhurbaşkanımızı dünya tanıyor, herkes tanıyor. Ama mesele başka. Orduya saldırı, Türkiye Cumhuriyeti'ne saldırı, ekonomisine saldırı bunları araştırmak lazım. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen arkada başka güçler var" şeklinde konuştu.

Joe Biden'nın Amerika Başkanı seçilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye farklı yerlerden tehlikeler üretmeye çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Deniz Baykal gitmeden önce de Kılıçdaroğlu böyle güçler tarafından destekleniyordu. Şu anda da Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye operasyon yapan güçlerin oyuncağı olmuştur, kukla gibi oynatıyorlar. CHP'nin bütün grubu bu görüşte değil. Rahatsız olan milletvekilleri var. Beni arayan milletvekilleri var, genel başkan yardımcıları var. Biden'ın gelişiyle birlikte bunların ağzı kanlandı. Dolayısıyla söylemlerine çok dikkat etmek lazım. Bu ileriki süreçte Türkiye'nin başına hiç ummadığımız yerden farklı tehlikeler oluşturmak için uğraşıyorlar. Böyle tehlikeleri Türkiye'nin başına getirebilirler. Son günlerdeki saldırıları bundandır. Varlık Fonu'na saldırıları bundandır, Cumhurbaşkanına saldırıları bundandır" dedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Tedbirlere rağmen korona verilerinde vahim artış! Vaka ve vefatlar yine rekor kırdı
Tedbirlere rağmen korona verilerinde vahim artış! Vaka ve vefatlar yine rekor kırdı
NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı
NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili kafa karıştıran 5 soruyu yanıtladı
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili kafa karıştıran 5 soruyu yanıtladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış güçler tarafından yönetildiğini iddia eden Başkan Sayan, "Bunlar Türkiye'yi ABD'ye sattı, bunlar Türkiye'yi Suriye'ye sattı, bunlar Türkiye'yi PKK'ya sattı, bunlar Türkiye'yi İran'a sattı. İran ile Türkiye savaşırsa İran'dan yana tavır koyalım diyen bir grubun temsilcisidir Kılıçdaroğlu. Suriye ile Türkiye savaşırsa benim tarafım Suriye'dir diyen bir grubun öncüsüdür Kılıçdaroğlu. Tamamen dış güçler tarafından yönetiliyor. Türkiye'yi üçe dörde bölme projeleri var. Sayın Cumhurbaşkanımıza söylediği birkaç tane aşağılık kelimenin leke ve zarar getirmeyeceğini bütün Türkiye vatandaşları bütün ümmet ve Müslümanlar çok net bir şekilde görüyor. Kılıçdaroğlu'nun bu saldırılarına karşı çıkmamız lazım" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Başkan Sayan'dan Öğretmenler Günü mesajı
Başkan Sayan'dan Öğretmenler Günü mesajı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki Açıklaması
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu öğretmenlerle görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu öğretmenlerle görüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu İrem Derici Gonca Vuslateri
Spor Falcao Ersun Yanal Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Bursa Rusya Terör Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Sayan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 19:52:01. #1.15#
title