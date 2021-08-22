Başkan Sayan'dan HDP'ye sert tepki: "Kürtler gerçek yüzünüzü görmeli"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Sayan'dan HDP'ye sert tepki: "Kürtler gerçek yüzünüzü görmeli"

Başkan Sayan'dan HDP'ye sert tepki: 'Kürtler gerçek yüzünüzü görmeli'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından HDP'ye seslenerek, Kürt halkından ne istediklerini açıkça söylemeleri çağrısında bulundu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından HDP'ye seslenerek, Kürt halkından ne istediklerini açıkça söylemeleri çağrısında bulundu.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HDP'nin derdinin Kürtler olmadığını ve Kürtlerin HDP'nin gerçek yüzünü görmesini istediğini söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Bölgenin bir siyasetçisi olarak HDP'ye açık çağrımdır. Bayrağın tekliğine, vatan, millet ve toprağın birliğine/bütünlüğüne ve tekliğine inanıyor ve şiddeti/silahı PKK'yı red ediyorsanız, gelin biz Kürtler biz bize tartışalım. Kürtlerin hakkı deyince ne istiyorsunuz. Edi Bese (yeter artık).

Ülkemizde yaşayan vatandaşlarımıza tanınan haklardan Kürt kardeşlerimize tanınmayan ne var? Derdinizin Kürtler olmadığını biliyoruz. Ama siz hep gerçeği gizliyorsunuz. Kamuoyunda bunları açığa çıkarmamız lazım açık açık konuşmalı gerçek yüzünüzü Kürtler görmeli. Hodri meydan.

Biliyorum cevap veremeyeceksiniz çünkü siz PKK dışında başka bir şey düşünmüyorsunuz. Derdiniz Kürtler değil PKK'nın taşeron olduğu devletlere siyasi destekten başka bir politikanız yok. Ama biz Kürtler sizin bu oyununuzu bozacağız ve Kürtler size isyan edecek." - AĞRI

Başkan Sayan'dan HDP'ye sert tepki: 'Kürtler gerçek yüzünüzü görmeli'
Başkan Sayan'dan HDP'ye sert tepki: 'Kürtler gerçek yüzünüzü görmeli'
Başkan Sayan'dan HDP'ye sert tepki: 'Kürtler gerçek yüzünüzü görmeli'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Aleyna Tilki Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Ali Koç Mesut Özil Sergen Yalçın Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkan Sayan'dan HDP'ye sert tepki: "Kürtler gerçek yüzünüzü görmeli" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 15:38:54. #1.16#

title