Başkan Sayan'dan Belediye Başkan Yardımcılığına 2 yeni isim
06.05.2020 10:31 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:31
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Başkan Yardımcılıklarına 2 yeni ismi katarak yönetim kadrosunu genişletti.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Başkan Yardımcılıklarına 2 yeni ismi katarak yönetim kadrosunu genişletti.
Ağrı Belediye Başkan Yardımcılıklarına Belediye Meclis Üyelerinden Kasım Bulan ve Mehmet Alpaslan atanmıştır.
Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni görevlerinde her iki isme başarılar diledi. - AĞRI
Kaynak: İHA