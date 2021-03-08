Başkan Sayan'dan bankları kıranlara sitemli mesaj
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Başkan Sayan'dan bankları kıranlara sitemli mesaj

08.03.2021 12:42 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:47
Başkan Sayan'dan bankları kıranlara sitemli mesaj

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı şehir merkezinde oturma banklarını kıran vatandaşlara sitem ederek, kırılan bankların fotoğraflarını paylaştı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı şehir merkezinde oturma banklarını kıran vatandaşlara sitem ederek, kırılan bankların fotoğraflarını paylaştı.

Ağrı il merkezinde değişik bölgelere kurulan oturma banklarının sürekli kırıldığına dikkat çeken Başkan Savcı Sayan, birilerinin bilinçli şekilde yapılan hizmetleri aksatmaya çalıştığına vurgu yaptı. Şehir merkezinde kırılan oturma banklarını sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Sayan "Bir insanın halkın oturduğu bankla ne alıp veremediği olabilir ki. Böyle vahşi bir anlayışa ne diyelim. Allah ıslah etsin" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Başkan Sayan'dan bankları kıranlara sitemli mesaj

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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