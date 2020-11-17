Başkan Sayan'dan Babacan'ın sözlerine tepki
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Başkan Sayan'dan Babacan'ın sözlerine tepki

17.11.2020 19:34 | Son Güncelleme: 17.11.2020 19:38
Başkan Sayan'dan Babacan'ın sözlerine tepki

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın partisinin il kongresinde söylediği sözlere yanıt verdi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın partisinin il kongresinde söylediği sözlere yanıt verdi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1'inci olağan İl Kongresi için Ağrı'ya geldi. Kongrede yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı tarafından Ağrı'da kurulan çadır hakkında, "Şu anda Ağrı'nın en temel ihtiyaçları açıkça ortadayken, Ağrı'nın bu kadar işsiz genci varken, Ağrı'nın bu kadar yatırıma ihtiyacı varken hala kafaları propaganda da. Bu yapılacak iş mi. Bu bize laf üretmeyi gösteriyor" ifadelerine yer verdi.

Ali Babacan'ın ifadelerine sert tepki gösteren Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"PKK yüzünden Kürtlerin yaşamak zorunda kaldığı çadırları görmeyen Ali Babacan, ilimizde kurulan bilişim çadırına takmış. Anlaşılan keleşin tetiğini bırakıp, klavyenin tuşlarına basan gençler rahatsız etmiş. CB iletişimin kurduğu çadıra, siz gelince Kraliçe iletişim çadırı yazarsınız." - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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