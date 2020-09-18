Başkan Sayan'dan Ağrılı gençlere destek veren Selçuk Bayraktar'a teşekkür
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Başkan Sayan'dan Ağrılı gençlere destek veren Selçuk Bayraktar'a teşekkür

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrılı gençlerin "Robot Kuş' tasarısını başarılı bulan Selçuk Bayraktar'a desteğinden ötürü teşekkür etti.

Başkan Sayan'dan Ağrılı gençlere destek veren Selçuk Bayraktar'a teşekkür
18.09.2020 23:55 | Son Güncelleme: 19.09.2020 00:00

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrılı gençlerin "Robot Kuş' tasarısını başarılı bulan Selçuk Bayraktar'a desteğinden ötürü teşekkür etti.

Ağrılı üniversite öğrencileri Kemalettin Demirbaş ve Habip Demirbaş tarafından tasarlanan atmaca görünümlü 'Robot Kuş' tasarısını başarılı bulan Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştı. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Selçuk Bayraktar'a desteği için teşekkür ederek, "Yıllar önce sizin gibi milli ve yerli değerlerimiz bu işlere el atsaydı şimdi ellerinde silahla kardeşlerimize kurşun sıkan gençlerimiz terörist değil bilim adamı olacaklardı. Allah gücünüze güç katsın." ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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