Başkan Sayan'dan 250 çocuğa bayramlık elbise ve ayakkabı
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Başkan Sayan'dan 250 çocuğa bayramlık elbise ve ayakkabı

Başkan Sayan'dan 250 çocuğa bayramlık elbise ve ayakkabı
Bültenler - Haberler | Güncel

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yaklaşan Ramazan Bayramı için çocuklara elbise ve ayakkabı hediye etti.

Sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getiren Ağrı Belediyesi, ihtiyaç sahibi çocuklara yardım elini uzatarak, onların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Temel belediyeciliğin yanı sıra sosyalbelediyeciliğe de önem veren Ağrı Belediyesi, ihtiyaç sahibi 250 çocuğa bayramlık giysi ve ayakkabı yardımı yaptı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde nerede ihtiyaç sahibi bir aile var ise oraya koştuk. Ağrı Belediyesi olarak imkânlar çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızayardımlarımız sürecektir'' dedi.

Ağrı Belediyesince belirlenen çocuklara bayramlık kıyafet ve ayakkabı hediye ettiklerini söyleyen Başkan Sayan, "Bayramlık elbiselerin ne kadar önemli ve özel olduğunu biliyoruz. Çocuklarımız için ufak bir dokunuş yaptık. Çocuklarımızın yüzünü güldürmek, onları sevindirmek boynumuzun borcu. Okusunlar, büyüsünler vatanımıza milletimize hayırlı insan olsunlar, bu bize yeter" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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