Başkan Sayan, dağlardaki çobanlara yardım dağıttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Sayan, dağlardaki çobanlara yardım dağıttı

Başkan Sayan, dağlardaki çobanlara yardım dağıttı
03.05.2020 15:13 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:19

Başkan Sayan, dağlardaki çobanlara yardım dağıttı Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, köyleri ziyaret ederek, dağlarda çobanlık yapan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım kolilerini teslim etti.

Başkan Sayan, dağlardaki çobanlara yardım dağıttı

AĞRI - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, köyleri ziyaret ederek, dağlarda çobanlık yapan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım kolilerini teslim etti.

Bursa'dan hayırsever bir vatandaş tarafından Ağrı'ya gönderilen 10 bin yardım kolisinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirten Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Sağ olsunlar memleketin dört bir tarafından Vefa Sosyal Destek Grubumuza yardımlar yağıyor. Biliyorsunuz illerde bu işi Vefa Destek Grubu yapıyor. Devletin tekniği ve disiplini açısından önemlidir. Bizde bunları teslim alıyoruz ve ihtiyaç sahiplerine Vefa Sosyal Destek Grubu adı altından dağıtıyoruz. Allah gönderenlerden razı olsun. Bursa'dan bugün hemşehrimiz Yıldırım Et'in sahibi Yıldırım Yıldırım Bey bugün 10 bin koli yardım gönderdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah bu birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Vefa Destek Grubu'na yapılan yardımları görünce Türkiye'nin ne kadar büyük ve asil bir devlet olduğunu bir kez daha görüyoruz. Yardımlaşmamız, birlik ve beraberliğimiz inşallah hiçbir zaman son olmaz, hep böyle devam eder" dedi.

Çobanlık yapan ve ihtiyaçlarının karşılanması talebinde bulunan vatandaşlara merkezden 50 kilometre uzaklıktaki köylere giderek ulaşan Sayan, 15 dakikalık yürüyüşün ardından ulaştığı vatandaşlara yardım kolilerini teslim etti. Vefa Sosyal Destek Grubu adına ekibin başında olduğunu ve canları pahasına da olsa ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağını söyleyen Sayan, "Biz Vefa Destek Grubu olarak dağdaki çobanlara ihtiyaçlarını karşılamak için gidiyoruz. Ağrı'dan yaklaşık olarak 50 kilometre ötedeki dağların eteklerinde koyunlarını otlatan çobanlarımız var. Bu çobanlarımızın da bizden istekleri var. Ağrı Vefa Sosyal Destek Grubu adına onlara ihtiyaçlarını yetiştirmek için gidiyoruz. Bizzat kendim gidiyorum, ekibin başındayım. İnşallah 15 dakikalık bir yürüyüşten sonra çobanlarımıza ulaşacağız. Vefa Sosyal Destek Grubu her yerde. Bu dağları boş bırakmayacağız. Boş bıraktığımız zaman nasıl dolduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yüzden canımız pahasına da olsa, yürüyerek de olsa gelip buradaki kardeşlerimize yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Sayan, dağlardaki çobanlara yardım dağıttı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı Haber
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haber
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haber
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı Haber
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu Haber
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım Haber
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Tarla sürerken 40 yıllık top mermisi bulan çiftçi: Patlayacak diye çok korktum
Tarla sürerken 40 yıllık top mermisi bulan çiftçi: Patlayacak diye çok korktum
İstanbul Silivri'de deniz kızıla büründü
İstanbul Silivri'de deniz kızıla büründü
Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti
Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
Devlet Bahçeli, erken seçim ve darbe söylentilerine çok sert tepki gösterdi
Devlet Bahçeli, erken seçim ve darbe söylentilerine çok sert tepki gösterdi
Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu
Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
Aç kalan tilkiyi elleriyle besleyen baba oğulun o anları kamerada
Aç kalan tilkiyi elleriyle besleyen baba oğulun o anları kamerada
İnsanlar evlere çekildi, sahiller onlara kaldı! Yunusların dalgalarla dansı böyle görüntülendi
İnsanlar evlere çekildi, sahiller onlara kaldı! Yunusların dalgalarla dansı böyle görüntülendi
Manuel Pellegrini'den Fenerbahçe sözleri: Muhteşem ve tarihi bir kulüp
Manuel Pellegrini'den Fenerbahçe sözleri: Muhteşem ve tarihi bir kulüp
Define arama skandalıyla gündeme gelen Dipsiz Göl, eski güzelliğine kavuşabilir
Define arama skandalıyla gündeme gelen Dipsiz Göl, eski güzelliğine kavuşabilir
Son Dakika: Gebze'de günlük 5.000 koronavirüs testi kapasiteli laboratuvar kuruldu
Son Dakika: Gebze'de günlük 5.000 koronavirüs testi kapasiteli laboratuvar kuruldu
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim Jong-un, Güney Kore sınırına ateş açarak ilk hamlesini yaptı
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim Jong-un, Güney Kore sınırına ateş açarak ilk hamlesini yaptı
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Sağlık Bakanı Koca: 30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü
Sağlık Bakanı Koca: 30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü
İran'da düşen Türk jetinin son kaza raporu ortaya çıktı! Hatalar zinciri peş peş gelmiş
İran'da düşen Türk jetinin son kaza raporu ortaya çıktı! Hatalar zinciri peş peş gelmiş
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti
Yoksul hastaları tedavi ettiği için hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yoksul hastaları tedavi ettiği için hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs...
Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız
Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mfö Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Falcao Ali Koç Mesut Özil Arda Turan Fatih Terim
Daha Fazla Kaza Kadın Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: Başkan Sayan, dağlardaki çobanlara yardım dağıttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 15:23:16. #1.14#
title