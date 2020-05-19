Başkan Sayan belediye ekipleriyle birlikte İstiklal Marşı okudu
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Başkan Sayan belediye ekipleriyle birlikte İstiklal Marşı okudu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı İstiklal Marşı'nı okuma çağrısına uyarak belediye ekipleri ile birlikte saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu.

Başkan Sayan belediye ekipleriyle birlikte İstiklal Marşı okudu
19.05.2020 21:35 | Son Güncelleme: 19.05.2020 21:35

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı İstiklal Marşı'nı okuma çağrısına uyarak belediye ekipleri ile birlikte saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu.

Korona virüs nedeniyle toplu alanlarda bulunmak yasak olduğundan dolayı bu yıl milli bayramlar evlerde kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yapılan balkondan İstiklal Marşı okuma uygulaması 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından herkesi saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okumaya davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın yaptığı bu çağrıya uyan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, belediye ekipleriyle sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde bir araya gelerek belediye binasının önünde İstiklal Marşı'nı okudu. - AĞRI

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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