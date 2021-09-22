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Başkan Sayan: "Asıl muhatap biz Kürtleriz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Sayan:

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununun çözümüne ilişkin açıklamaları üzerine başlayan tartışmalara, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dahil oldu.

AĞRI (İHA) - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununun çözümüne ilişkin açıklamaları üzerine başlayan tartışmalara, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dahil oldu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ağrı Belediye Başkanı Sayan, "Biri muhatap Kandil, bir diğeri İmralı ve HDP diyor. Oysa asıl muhatap 40 yıldır Kandil, İmralı, HDP zulmüne direnen, Vatan ve milletin birliğini savunan, kardeşlik diyen Biz Kürtleriz. Aklı olan başka muhatap aramaz. Aksini savunanlar Kürtleri ateşe atmak, Ülkeyi Suriye yapmak istiyor" ifadelerini kullandı. - AĞRI

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