Başkan Sayan, asfalt çalışmalarını denetledi
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, mahalleleri ziyaret ederek asfalt çalışmalarını denetledi.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, mahalleleri ziyaret ederek asfalt çalışmalarını denetledi.
Yavuz Mahallesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını denetleyen Belediye Başkanı Savcı Sayan, yapılacak yollar hakkında teknik ekipten bilgi aldı.
Sayan, çalışma esnasında alanda bulunan vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinledi.
Millet Bahçesinde yapılan "Seni Seviyorum Ağrı" figürünün önünde hatıra fotoğrafı çektiren Sayan, yapımı tamamlanıp açılışları beklenen kafeleri inceledi.