Başkan Sayan, Anneler Günü'nde annelere hediyeler gönderdi
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Başkan Sayan, Anneler Günü'nde annelere hediyeler gönderdi

Başkan Sayan, Anneler Günü'nde annelere hediyeler gönderdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Anneler Günü nedeniyle annelere ahşap üzerine işlenmiş gül ve maske hediye etti.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Anneler Günü nedeniyle annelere ahşap üzerine işlenmiş gül ve maske hediye etti.

Ağrı Belediyesi çalışanları, annelere içerisinde ahşap üzerine işlenmiş gül, maske ve iyi dilek mektubunun olduğu hediye paketlerini evleri ziyaret ederek annelere dağıttı. Sağlık çalışanlarını da unutmayan Ağrı Belediyesi çalışanları Başkan Sayan'ın hediye paketlerini Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan kadın sağlık çalışanlarına verdi. Anneler Günü'nde görev yaptıkları yere ulaşan hediye paketlerini alan sağlık çalışanları Başkan Sayan'a teşekkür etti.

Polis uygulama noktasında görev yapan kadın polis memurlarına da Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın selamlarını ve hediye paketini ileten belediye çalışanları, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde bulunan annelerin, Anneler Günü'nü kutladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Ağrı Belediye Başkanı Sayan, "Gecesini gündüzüne katarak, bizlere her türlü fedakarlığı karşılıksız yapan başta şehit annelerimiz olmak üzere, varlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren kıymetli annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi. - AĞRI

Başkan Sayan, Anneler Günü'nde annelere hediyeler gönderdi
Başkan Sayan, Anneler Günü'nde annelere hediyeler gönderdi
Başkan Sayan, Anneler Günü'nde annelere hediyeler gönderdi
Başkan Sayan, Anneler Günü'nde annelere hediyeler gönderdi
Başkan Sayan, Anneler Günü'nde annelere hediyeler gönderdi
Başkan Sayan, Anneler Günü'nde annelere hediyeler gönderdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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