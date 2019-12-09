Başkan Sayan: "Ağrılılar ne derse o olacak"

09.12.2019 20:25 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:29

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, geçtiğimiz günlerde hizmete sunulan 66 halk otobüsüne özel halk otobüsü sahiplerinin tepki göstermesine ilişkin, çözüm önerileri sunduklarını ancak kabul etmediklerini belirterek, "Halkın çoğunluğu ne derse o olur" dedi.



Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, özel halk otobüsleri sahiplerinin hizmete sunulan 66 halk otobüsüne tepki göstermesi üzerine yaptığı açıklamada, niyetlerinin kimseyi mağdur etmek olmadığını, seçim öncesi verdikleri vaatleri yerine getirmeye çalıştıklarını dile getirdi. Özel halk otobüsü hat sahiplerinin belediye ile yaptıkları sözleşmelerin 2022 yılında biteceğini hatırlatan Sayan, kendilerine çözüm önerileri sunduklarını ancak önerileri kabul etmediklerini belirterek, ilerleyen dönemde ulaşım hizmetlerinde özelleşme gibi bir durumun olmayacağını kaydetti. Belediye tarafından hizmete konulan 66 araca saldırılar yapıldığını ve araçlara zarar verenler hakkında şikayette bulunacaklarını ifade eden Sayan, insanların haklarını kanuni yollarla aramaları gerektiğinin altını çizdi. Başkan Sayan, açıklamasında şunları söyledi:



"Ulaşımla ilgili yaptıklarımız seçim vaatlerimizdendi. Biz bunları söz vermiştik. Fakat dolmuşçu arkadaşlarımız buna karşı çıkıyor. Ekmekleri ile oynadığımızı söylüyorlar. Böyle bir şey yok. Biz bütün bir Ağrı'yı düşünerek hareket ediyoruz. Biz 46 aile için bütün Ağrı'dan vaz mı geçelim? Böyle bir sistem yok. Burada adaletten bahsedeceksek halkın çoğunluğuna bakmamız lazım. Halkın çoğunluğu ne derse o olur. Halk eğer bu hizmeti istemiyorsa bizde vazgeçeriz. Biz kendilerine gerekli çözüm önerilerini sunduk. Ancak kabul etmediler. Mafyavari hareketlerde bulunuyorlar. Burası kanun memleketi. Kanun var" dedi.



Sayan, sosyal medya aracılığı ile yeni alınan belediye araçlarında çalıştırılmak üzere işe alımlarda torpil yapıldığı iddialarına ilişkin de ispat edilmesi halinde görevi bırakacağını açıkladı. Sayan, "Araştırın, eğer bir tane akrabam varsa şoförlerden gelin ben belediyeyi bırakacağım. Bu alımların hepsi başvurular arasından encümenler tarafından alınmıştır. Bu çalışmaların hepsi bizim seçim vaatlerimizdir. Yine söylüyorum. Biz bunları yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.



"6 ayda yaptıklarımızı 60 yılda yapmamışlar"



Ağrı'ya belediyecilik anlamında kısa sürede birçok hizmet yaptıklarını anlatan Sayan, "Vali bey dönemi dışında Ağrı'ya şimdiye kadar doğru düzgün bir hizmet yapılmamış. Biz burada yepyeni bir belediye kuruyoruz. Yeni bir belediye inşa ediyoruz. Bizim seçimden önce dağıttığımız broşürde hangi vaat yazmışsa onu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bizim başka bir derdimiz olamaz. Adamlar zamanında gelmiş bir yerlere çöreklenmiş, her şey bizim dediğimiz gibi olacak diyorlar. Kimse kusura bakmasın her şey Ağrılıların dediği gibi olacak. Ağrılılar ne derse o olacak. Bu gün gelsin desinler bu hizmeti istemiyoruz. Ben o zaman vazgeçeceğim. Bizi bundan sonra yapacağımız projelerde halka sunacağız. Eğer onlar onaylıyorsa onları da yapmayacağız. Ancak dediğim gibi Ağrılılar ne isterse o olacak. Biz yeni bir imar ve şehir planıyla Ağrı'yı gerçekten doğunun parlayan yıldızı yapacağız. Biz Ağrı'yı kafaya takmışız. Ben tekrardan buradan söylüyorum. Çözüm önerilerimiz yine geçerli. Bu iş vali yardımcısı başkalığında kurulmuş bir komisyon kararı ile yapılmış bir iş" dedi.



Belediye otobüslerine zarar verilmesi konusunda gerekli şikayette bulunacaklarını kaydeden Sayan, "Eğer belediye olarak size karşı bir haksızlığımız varsa gidin hukuki yollarla hakkınızı arayın. Devletin yetkili birimlerinde haklarınızı arayın. Bizde hukuka, hakka uymak zorundayız. Ama kanun dışı olan bir şeye asla pabuç bırakmayız. Bu hizmeti halk için yapmak zorundayız. Dolayısıyla bizim dolmuşlarımız hayırlı uğurlu olsun. İleride Ulaşım A.Ş. diye belediye bünyesinde bir şirket kuracağız. Kendi ihtiyaçlarını kendi döner sermayesinden karşılayacak. Biz bu hizmet dışında da verdiğimiz vaatleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Şehirde öğrenciye bedava ekmek, bedava internet gibi. Bu hizmetlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA