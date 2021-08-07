Başkan Sayan: "Ağrı'dan yürüyerek 3 Eylül'de Diyarbakır annelerinin yanında olacağız"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 3 Eylül'de eylemlerinin 2. yılını dolduran Diyarbakır annelerine destek amaçlı 2 bin kişi ile Ağrı'dan Diyarbakır'a yürüyerek gideceklerini açıkladı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 3 Eylül'de eylemlerinin 2. yılını dolduran Diyarbakır annelerine destek amaçlı 2 bin kişi ile Ağrı'dan Diyarbakır'a yürüyerek gideceklerini açıkladı.

Herkesin hep birlikte yeter demesini istediğini söyleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Herkes bulunduğu ilden Diyarbakır'a yürüyebilir. Gönül ister ki herkes o gün Diyarbakır'da olsun ve milyonlar hep bir ağızdan edi bese desin. Herkes bulunduğu ilden Diyarbakır'a yürüyebilir" ifadelerine yer verdi

Diyarbakır annelerinin oturma eyleminin 2. yılını dolduracağını belirten Başkan Sayan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır annelerine yürüyüş hazırlıklarımız başladı. Annelerin oturma eylemi 3 Eylül'de, 2. Yılını dolduruyor. Bizde 2 bin kişi ile Ağrı'dan yürüyerek 3 Eylül'de Annelerimizin yanında olacağız. Annelerimizle beraber edi bese (yeter artık) diyeceğiz." - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı