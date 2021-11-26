Başkan Sayan Açıkladı. Türkiye'nin en ucuz ekmek fiyatı Ağrı'da

AĞRI (Bültenler) - Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Sayan, 'Ekmek üzerine son günlerde spekülasyon, manipülasyon yapılıyor. 4 lira – 5 lira olacak, ekmek bulunmuyor. Böyle iftira ve algılarla bizi, halkımızı tedirgin etmeye çalışıyorlar. Biz Ağrı Belediyesi olarak, bugünden itibaren yarın piyasada olacak şekilde 1.40 Türk lirası ile ekmeğimizi satışa sunuyoruz. Dolayısıyla Ağrı'da ki vatandaşlarımız belki de Türkiye'nin en ucuz ekmeği diyebileceğimiz fiyata alabilecekler. Ekmek bulunmaması ya da fiyatın yüksek olması konusunda herhangi bir korku olmasın, ekmek bizim için kutsaldır. Halkımız için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Yarından itibaren bütün marketlere de vereceğiz. Yaklaşık olarak 100 bin ekmeği, ihtiyaç olması halinde kapasiteyi de daha da arttırabilecek şekilde ekmeği 1.40 Türk Lirası ile satışa sunacağız. En ucuz ulaşım Ağrı'daydı, en uzun ekmekte Ağrı'da olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da İnşallah Ağrı'yı örnek alır, ekmek fiyatını aşağı indirmek için çaba sarf eder. Milleti korkutmak, tedirginlik yaratmak için 4-5 liralık fiyatlardan bahsetmez. İstanbul Halk Ekmek eğer bizim maliyetlerimizde üretemiyorsa, biz ekmek üretip oraya gönderelim diyeceğiz ama ayıp olacak. Biz Ağrılı kardeşlerimize 1.40 liradan ekmek satışına devam edeceğiz. Herkese afiyet olsun, ekmek bizim için kutsaldır.' dedi.

Ağrı Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasını ziyaret eden Başkan Sayan il genelinde çeşitli noktalara yerleştirilen 15 büfe ile vatandaşlarımızın ekmek tedarik konusunda da sorun yaşamayacağını belirtti.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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