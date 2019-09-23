Başkan Say, futbol okulunda miniklerle buluştu

23.09.2019 11:10

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, çocukların spora teşvik edilmesinde, farklı etkinlikler oluşturarak keyifli vakit geçirmelerinde ve kötü alışkanlıklara yönelmelerinin engellenmesinde futbol okulunun önemli yer tuttuğunu söyledi.



Çocuklara sporu sevdirmek, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak bedensel ve ruhsal olarak gelişimlerine katkı sunmak, yeteneklerine göre eğitmek ve Türk sporuna yeni sporcular kazandırmak amacıyla Edremit Belediyesi tarafından kurulan 'Futbol Okulu', eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Edremit Belediyesi Futbol Okulunu ziyaret ederek futbol branşında eğitim gören çocuklarla bir araya gelen Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 4 ayrı semt sahasında eğitim gören yaklaşık 320 çocukla bir araya geldi. Çocuklarla sohbet ederek top oynayan Başkan Say, onlara tavsiyelerde bulunarak daha sonra maçlarını izledi.



Amaçlarının çocuklara sporu sevdirmek ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak bedensel ve ruhsal olarak gelişimlerine katkı sunmak olduğunu ifade eden Başkan Say, iyi ve ahlaklı sporcunun hem kendisine hem de memlekete faydalı olacağını belirtti. Başkan Say, "Futbol okulumuzda eğitim gören çocukların coşku ve heyecanını görmekten son derece mutluyuz. Şu ana kadar 320 öğrencimiz futbol okullarımıza kayıt yaptırmış bulunmaktadır. 4 ayrı semt sahamızda çocuklarımız hocalarımız eşliğinde faaliyetlerini yürütmektedirler. Bu son derece sevindirici ve güzel bir gelişme. Çocuklarımız adına bizlerde mutluyuz" dedi.



Çocuklara ikramlarda da bulunan Başkan Say, daha sonra topluca hatıra fotoğrafı çektirdi. - VAN

Kaynak: İHA