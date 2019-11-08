Başkan Say'dan Mevlid Kandili mesajı

08.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:30

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Mevlid Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.



Başkan İsmail Say, yayımladığı mesajda, "Alemlere rahmet olarak gönderilen, insanların en hayırlısı, Yüce Yaradan'ın kulları arasından; doğruluğu, güzel ahlakı, engin hoşgörüsü, adaleti, merhameti ve mütevazılığıyla seçtiği son peygamber olan Hazreti Muhammed'in (S.A.V) dünyayı teşrifini müjdeleyen Mevlid Kandili'ne ulaşmanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Bu güzel gecenin; Peygamberimizin yaşamını, hadis-i şeriflerini ve tebliğlerini tekrar hatırlamak, düşünmek ve idrak etmek için fırsata dönüştürülmesi ve Müslümanlar için kurtuluşa vesile olması duasıyla; birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini temenni ediyor, başta Edremit ve Vanlı hemşehrilerim olmak üzere bütün İslam aleminin mübarek Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA