Başkan Say'dan 'Kızılay Haftası' mesajı

01.11.2019 09:48

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Kızılay'ın üstlendiği görevi kurulduğu günden bu yana başarıyla yerine getirdiğini ve yaptığı güzel hizmetleriyle halkın olduğu kadar dünya mazlum ve muhtaçlarının da gönlünde taht kurduğunu söyledi.



Başkan Say, Kızılay Haftası münasebetiyle yayımladığı mesajda, "1868 yılında, yaralı askerlere yardım amacıyla Hilal-i Ahmer ismiyle kurulan ve Cumhuriyet döneminde adı Türk Kızılay Derneği olarak değiştirilen Türk Kızılayı, kurulduğu günden bu yana savaşta, barışta ve doğal afetlerde milletimizin yanında olduğu gibi, hiçbir din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm dünyada yardıma muhtaçlara da elini uzatmaktadır. Aziz milletimizin sevgi, hoşgörü, şefkat, merhamet ve dayanışma kültürünün anlamlı bir tezahürü olan Türk Kızılayı, üstlendiği görevi kurulduğu günden bu yana başarıyla yerine getirmekte ve yaptığı güzel hizmetleriyle halkımızın olduğu kadar dünya mazlum ve muhtaçlarının da gönlünde taht kurmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, Vanlı ve Edremitli hemşehrilerimizin ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak bu ulvi görevi üstlenen Türk Kızılayının değerli yönetici ve çalışanları ile hayırsever vatandaşlarımızın Kızılay Haftası'nı kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım" dedi. - VAN

Kaynak: İHA