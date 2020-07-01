Başkan Say'dan Kabotaj Bayramı mesajı
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Başkan Say'dan Kabotaj Bayramı mesajı

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van ve göl için yapılacak çalışmalardan kimsenin geri durmaması gerektiğini belirterek, Van Denizi'ne gerekli önemin verilmesinin önem arz ettiğini söyledi.

Başkan Say'dan Kabotaj Bayramı mesajı
01.07.2020 13:11 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:14

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van ve göl için yapılacak çalışmalardan kimsenin geri durmaması gerektiğini belirterek, Van Denizi'ne gerekli önemin verilmesinin önem arz ettiğini söyledi.

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Say, mesajında, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk milletinin denizlerde de egemenlik hakkını kazandığını ve bu tarihin Denizcilik Bayramı olarak kutlanmaya başlandığı belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin 1 Temmuz 1926'da kabul edilen Kabotaj Kanunu ile kendi karasularında hakimiyet ve istiklalini bütün dünyaya ilan ettiğini vurgulayan Başkan Say, "Cumhuriyetimizin ilk yıllarında atılan bu adımla denizciliğimizin gelişmesi hız kazanmış, milletimizin denizlerimize olan ilgisi ve sahip çıkma duygusu güçlenmiştir. Denizciliğin gelişip büyümesinde önemli rolü olan Kabotaj Kanunu sayesinde üç tarafı denizlerle çevrili olan bir coğrafyada yer alan ülkemizin bu nimetlerden faydalanarak ticaretini geliştirmesi en büyük temennimizdir" dedi.

"Van Denizi için herkese görevler düşmektedir"

Van Denizi'nin kirlenmemesi ve Van Denizi Koruma Kanunu'nun hayata geçmesi noktasında geçtiğimiz yıllarda çeşitli çalışmalar yapan, Ankara ve Van arası mekik dokuyan Başkan Say, cumhuriyet tarihinden bu yana Van Gölü'nden yeterince faydalanılmadığını vurguladı. Van Denizi'nin birlikte hareket edilerek korunabileceğini, bu noktada her bireye görevlerin düştüğünü anlatan Başkan Say, "Van Denizi kentin can damarıdır. 40 yıldır süre gelen bir kirlilik söz konusudur. Bu anlamda Van ve göl için yapılacak çalışmalardan kimsenin geri durmaması gerekiyor. Van Denizi'ne gerekli önemin verilmemesi durumunda ise kirlenme daha da büyük boyutlara varacaktır" ifadelerini kullandı.

Yapılan yatırımlarla birlikte Van Denizi'nin çok önemli bir iç deniz olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Say, "Cumhuriyet tarihinden kalma feribotların yerine Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Türkiye'nin en büyük 2 feribotu bizzat Van Denizi'nde tersane kurdurularak yaptırılmıştır. Böylece hem yük hem de yolcu taşıma kapasitesi artırılmış hem de daha hızlı oldukları için ulaşımda vakit tasarrufu sağlanmıştır. Aynı zamanda Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Tatvan Liman Başkanlığı daha da aktif duruma getirilmiş ve ilk sivil tersane de burada kurulmuştur" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Manşet

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