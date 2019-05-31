Başkan Say'a VANTSO Meclis Divanından ziyaret

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) Divan Meclisi üyeleri, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yeni görevinde başarılar dilediler.

Bir yandan belediye hizmetlerini yürüten, bir yandan da tebrikleri kabul eden Başkan Say, sabah saatlerinde ise VANTSO Divan Meclisi üyelerini kabul etti. VANTSO Meclis Başkanı M. Yasin Ertürk, Meclis Başkan Yardımcıları Turan Avcı, Murat İrez ile birlikte kalabalık bir üye grubu ile makama gelen VANTSO Divan Meclisi üyeleri Başkan Say'a hayırlı olsun dileklerinde bulunarak başarılar dilediler.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Say ise, Edremit'in daha iyi noktalara gelmesi için çalışacaklarını ifade ederek, gelişmesi ve kalkınması yolunda el ele tüm çalışmaların üstesinden geleceklerini kaydetti.

Van ve Türkiye gündemi ile ilgili konularında konuşulduğu ziyaret daha sonra sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA