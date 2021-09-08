Başkan Savran, Sevgi Evlerinde Kalan Çocuklarla Maç Yaptı
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Başkan Savran, Sevgi Evlerinde Kalan Çocuklarla Maç Yaptı

Başkan Savran, Sevgi Evlerinde Kalan Çocuklarla Maç Yaptı
Habermetre - Haberler | Toplum

Başkan Savran, Sevgi Evlerinde Kalan Çocuklarla Maç Yaptı Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve başkan yardımcıları, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla futbol maçı oynadı.

Başkan Savran, Sevgi Evlerinde Kalan Çocuklarla Maç Yaptı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve başkan yardımcıları, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla futbol maçı oynadı. Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Yusuf Topaç'ın da forma giydiği maç sonunda Savran, çocuklara Nevşehir Belediyespor forması ve krampon hediye etti.

Geçtiğimiz gün Sevgi Evleri'nde kalan bir grup çocukla birlikte kahvaltı yapan Belediye Başkanı Savran, burada çocukların birlikte futbol maçı oynama isteğini yerine getirdi.

Akşam saatlerinde Nevşehir Belediyespor'un Nar'da bulunan tesislerinde çocuklarla bir araya gelen Başkan Savran, birlikte futbol maçı oynadı.

Başkan Savran'ın takımında başkan yardımcıları Ersin Erol ve Furkan Feralan ile birlikte Nevşehir Belediyespor yöneticilerinden Hüsnü Öncül, Nevşehir Belediyesi Turkuaz Masa Sorumlusu Mustafa Şekerli, Nevşehir Belediyespor Malzemecisi Zafer Değirmenci yer alırken karşı takımda ise Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Yusuf Tokaç ve çocuklar yer aldı.

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç ve kulüp yöneticileri ile oyuncularının da izlediği müsabaka 9-9 beraberlikle sonuçlanırken Savran, maç sonrası çocuklara Nevşehir Belediyespor forması ile birlikte krampon hediye etti.

Savran ayrıca çocuklara Nevşehir Belediyespor'un bir iç saha müsabakasını da birlikte izleme sözü verdi.

Kaynak: Habermetre

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