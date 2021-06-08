Başkan Savran, sanayi esnafı ile buluştu
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Başkan Savran, sanayi esnafı ile buluştu

Başkan Savran, sanayi esnafı ile buluştu
Bültenler - Haberler | Güncel

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sanayi esnafı ile kahvaltı yaptı. Esnafların talep ve önerilerini dinleyen Savran, Nevşehir Belediyesi'nin çeşitli projelerine ilişkin esnaflara bilgi verdi.

Güne belediye ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulunarak başlayan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, ardından Yeni Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.

Beraberinde AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ve Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan ile birlikte sabah erken saatlerde gittiği sanayi sitesinde işyerlerini açan esnaflara bereketli ve bol kazançlar dileyen Savran, esnaflarla birlikte kahvaltı yaptı.

Kahvaltı sonrasında sohbet ettiği sanayi esnaflarının talep ve önerilerini dinlen Başkan Savran, Nevşehir Belediyesi'nin devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarına ilişkin bilgiler verdiği esnaflarla önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladıkları yeni projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Nevşehir'e önemli hizmetler kazandırmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını hatırlatan Başkan Savran, destekleri için esnaflara teşekkür etti.

Sanayi esnafı bir babanın evladı olarak sanayicilerin sorunlarını yakından bildiğini belirten Savran, esnafların Nevşehir Belediyesi'nden beklentilerini karşılayabilmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler

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