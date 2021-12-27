Başkan Savran, Nevşehir esnafına "yeni ekonomi modeli"ni anlattı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, kent merkezinde esnafı ziyaret ederek "yeni ekonomi modeli"ni anlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Savran, AK Parti İl Teşkilatı üyeleriyle Milli İrade Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Sohbet ettiği esnafa, yeni ekonomi modelinin detaylarının paylaşıldığı broşürü dağıtan Savran, soruları yanıtladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası tarafından uygulamaya konulan kur korumalı vadeli Türk lirası mevduat hesaplarına dair detayları anlatan Savran, "Hayata geçirdiğimiz düşük faiz, yüksek istihdam, yatırım ve ihracat merkezli ekonomi modelimizi tüm milletimize anlatacağız. Çalışan kesime soluk aldıracak tedbirler aldık. Asgari ücrete tarihinin en yüksek artışını uyguladık. Üzerindeki vergi yükünü azalttık. Birlik beraberliğimizle her şeyin üstesinden geleceğimizi bir kez daha gördük. Vatandaşımızın, çalışan kesimin alım gücüne yönelik destek ve artışlarımız sürüyor. İnşallah vatandaşlarımızın desteği ve duası ile Türkiye çok daha güzel günlere ulaşacak." ifadelerini kullandı.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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