Başkan Savran Nevbiad Heyetini Konuk Etti
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Başkan Savran Nevbiad Heyetini Konuk Etti

Başkan Savran Nevbiad Heyetini Konuk Etti
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19-07-2021 20: 11: 06 30Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehirli Bürokratlar ve İşadamları Derneği (NEVBİAD) heyeti ile bayramlaştı.

19-07-2021 20: 11: 06 30

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehirli Bürokratlar ve İşadamları Derneği (NEVBİAD) heyeti ile bayramlaştı.

NEVBİAD Başkanı Kazım Tekin ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ı ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuklarıyla bir süre sohbet eden Savran, Tekin ve beraberindeki Nevşehirli bürokrat ve iş insanlarına Nevşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Nevşehir'in her geçen gün gelişerek büyüdüğünü ifade eden Savran, "Nevşehir'in güzelliklerine güzellik katmak ve Nevşehirli vatandaşlara hizmet etmek için Nevşehir Belediyesi olarak büyük bir gayret ve özveri ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda gurbetteki hemşehrilerimizin desteği bizlere her zaman güç veriyor" dedi.

Savran, ayrıca heyetteki konuklarının Kurban Bayramlarını tebrik ederek memleketlerinde aileleri ve sevdikleri ile birlikte güzel bir bayram geçirmelerini diledi.

NEVBİAD Başkanı Kazım Tekin'de Başkan Savran'a teşekkür ederek gurbetteki Nevşehirliler olarak Nevşehir'deki gelişmeleri her zaman yakından takip ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Habermetre

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