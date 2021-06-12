Başkan Savran, Kardeş Şehir Pforzheım'in Beelediye Başkanı Peter Boch ile Görüştü

Başkan Savran, Kardeş Şehir Pforzheım'in Beelediye Başkanı Peter Boch ile Görüştü Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi'nin kardeş şehirlerinden olan Almanya'nın Pforzheim kentinin belediye başkanı Peter Boch ile görüştü.

Başkan Savran, Kardeş Şehir Pforzheım'in Beelediye Başkanı Peter Boch ile Görüştü

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi'nin kardeş şehirlerinden olan Almanya'nın Pforzheim kentinin belediye başkanı Peter Boch ile görüştü. Telekonferans görüşmesinde kardeş şehir ilişkilerinin arttırılması değerlendirildi.

Uzun yıllardır Kardeş Şehir ilişkilerini sürdüren ve pandemi nedeniyle karşılıklı ziyaretler gerçekleştiremeyen Nevşehir ve Almanya'nın Pforzheim kentinin belediye başkanları düzenlenen online tanışma toplantısında buluştu.

Görüşmeye Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Gülsüm Erciyas ile birlikte katılan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Pforzheim Belediye Başkanı Peter Boch ile tanıştı.

Göreve gelmesinin ardından ilk kez görüştüğü Peter Boch'a Nevşehir Belediyesi'nin pandemi sürecinde yürüttüğü çalışmalar ve önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği yeni projelere ilişkin bilgiler veren Savran, Nevşehir ve Pforzheim arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin güçlenerek devam etmesi dileğinde bulundu.

En kısa sürede Peter Boch ve beraberindeki bir heyeti Türkiye'ye davet ederek Nevşehir'e konuk etmekten mutluluk duyacaklarını söyleyen Savran, "5 bin dolayında Türk vatandaşımızın yaşadığı Pforzheim kenti ile ilişkilerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Belediyeciliğin yanında turizm, eğitim ve sanayi alanında her türlü işbirliğine açığız" dedi.

Savran ayrıca Alman belediye başkanına Nevşehir Kalesi etrafında bulunan dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi Kayaşehir hakkında da bilgiler vererek bunla ilgili olarak hazırlanan kısa tanıtım filmini izlettirdi.

Pforzheim Belediye Başkanı Peter Boch ise görüşmede Başkan Savran'ı yeni görevinden dolayı tebrik ederek başarı dileğinde bulundu.

Savran'ın Nevşehir'e önemli hizmetler kazandıracağına inandığını kaydeden Boch, aynı şekilde kendilerinin de Nevşehir heyetini Almanya'da misafir etmeyi arzuladıklarını vurguladı.

Kentlerinde yaşayan Türklerin büyük çoğunluğunu Nevşehirlilerin oluşturduğunu ve buradaki Alman vatandaşlarına Nevşehir'i daha fazla tanıtabilmek istediklerini kaydeden Boch, bunla ilgili olarak belediyelerinin web sayfasında Nevşehir için 360 derecelik sanal bir tur oluşturmayı planladıklarından bahsetti.

Her iki belediye başkanı görüşmede daha sonra karşılıklı işbirliği ve diyalogların güçlendirilmesi için hayata geçirilecek olan projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: Habermetre