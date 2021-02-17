Başkan Savran, kar temizleme çalışmalarını inceledi

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, belediye ekiplerince şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen karla mücadele çalışmalarını denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri cadde ve sokaklarda temizleme ve tuzlama çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

30 personel ve çok sayıda iş makinesi ile kentin çeşitli noktalarında karla mücadele için yoğun mesai harcayan ekiplerin çalışmasını denetleyen Başkan Savran, personele kolaylık diledi.

Başkan yardımcılarından çalışmalarla ilgili bilgi alan Savran, "Yağışın başlaması ile Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz adeta seferber oldu. Çok sayıda personel ve iş makinesi ile sahada çalışmalar sürüyor. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Belediyemiz çalışıyor ve bizler de ekiplerimizin başındayız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan