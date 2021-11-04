NEVŞEHİR (Habermetre) - Başkan Savran'ın Ankara Temasları

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Ankara'daki temasları çerçevesinde Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Yerel yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı'yı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi'nin devam eden ve hayata geçireceği çeşitli projeler için Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu.

Başkan Savran, ilk olarak AK Parti Genel Merkezi'ne geçerek burada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Yerel yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar ile bir araya geldi.

Nevşehir Belediyesi'nin çeşitli yatırımlarının ele alındığı görüşmenin ardından Başkan Savran, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç'u ziyaret etti.

Savran'ın başkent temaslarının ilk gününde son durağı ise Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü oldu.

Burada Genel Müdür Gökhan Yazgı ile görüşen Başkan Savran görüşme sonunda sosyal medya hesabından Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce turizme kazandırılan Nevşehir Kalesi çevresindeki Kayaşehir'de bulunan kaya kilisenin ve yine bölgedeki tarihi bezirhanenin restorasyon çalışmalarının kısa sürede başlayacağının müjdesini verdi.

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