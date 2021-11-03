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Başkan Savran gece mesaisinde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Savran gece mesaisinde

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, akşam saatlerinde Saatçi Hoca Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek vatandaşın sorun ve isteklerini dinledi.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, akşam saatlerinde Saatçi Hoca Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek vatandaşın sorun ve isteklerini dinledi.

Nevşehir'in farklı noktalarında her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek bölgede yaşayanlarının gözüyle belediye çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Saatçi Hoca Caddesi'nde işyerlerini ziyaret ederek esnafların ve vatandaşların sorun ve isteklerini dinledi. Gezi esnasında Başkan Savran'a Başkan Yardımcısı Furkan Feralan da eşlik etti. Gezi sırasında karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden ve girdiği her işyerinde sıcak bir ilgi ile karşılanan Savran, vatandaşlar ve esnaflarla belediye çalışmalarına ilişkin istişarelerde bulundu.

Savran; "Bu ziyaretleri çok önemsiyorum. Bizim fark edemediğimiz, göremediğimiz ihtiyaçların belirlenmesini sağlıyor. Ziyaretlerimiz artarak devam edecek. Tüm esnaflarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Başkan Savran gece mesaisinde

Başkan Savran gece mesaisinde

Başkan Savran gece mesaisinde

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