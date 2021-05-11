Başkan Savran, esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların bayramını kutladı
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Başkan Savran, esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların bayramını kutladı

Başkan Savran, esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların bayramını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde açık işyerlerini ziyaret ederek esnafların ve vatandaşların bayramını kutladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde açık işyerlerini ziyaret ederek esnafların ve vatandaşların bayramını kutladı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Ramazan Bayramı öncesinde Belediye Caddesi, Kasaplar Çarşısı, Atatürk Bulvarı ve Gazhane Caddesi'nde açık bulunan işyerlerini ziyaret etti.

Hayırlı ve bol kazançlar dilediği esnafların bayramlarını tebrik eden Savran, vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Savran, "Hoşgörünün, birlik ve beraberliğin pekiştiği ramazan ayına Allah'ım tekrar kavuşmayı nasip etsin. Bu duygularla şehrimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyor, bayramın manevi ikliminin tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Başkan Savran, esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların bayramını kutladı
Başkan Savran, esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların bayramını kutladı
Başkan Savran, esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların bayramını kutladı
Başkan Savran, esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların bayramını kutladı
Başkan Savran, esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların bayramını kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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