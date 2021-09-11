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Başkan Savran, Esnaf ve Halk Buluşmalarını Sürdürüyor

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Başkan Savran, Esnaf ve Halk Buluşmalarını Sürdürüyor

Başkan Savran, Esnaf ve Halk Buluşmalarını Sürdürüyor Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, esnaf ve halk buluşmalarını her hafta farklı mahallelerde gerçekleştirmeye devam ediyor.

Başkan Savran, Esnaf ve Halk Buluşmalarını Sürdürüyor

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, esnaf ve halk buluşmalarını her hafta farklı mahallelerde gerçekleştirmeye devam ediyor. "Nevşehir her şeyin en güzeline layık" diyen Savran, belediye hizmetlerine ilişkin toplumun tüm kesimlerinin görüş ve önerilerini dinliyor.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, hafta içerisinde belediyenin çeşitli müdürlüklerinin çalışma alanlarında yaptığı incelemelerin yanı sıra sık sık gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri ve halk buluşmaları ile vatandaşlarla bir araya geliyor.

Son olarak Ali Dirikoç Bulvarı ve Saatçi Hoca Caddesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunan Savran, gittiği işyerlerinde esnafların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılandı.

Ziyaret ettiği esnaflara hayırlı işler dileyerek bir süre sohbet eden Savran, esnafların talep ve önerilerini dinleyerek belediye çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Başkan Savran esnaf ziyaretlerinin ardından ise AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' programına katıldı.

Bekdik Mahallesi'ndeki Millet Kıraathanesi bahçesinde gerçekleştirilen ve gençlerin yanı sıra mahalle sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği programda AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Haluk Köybaşı ile birlikte gençlerle vakit geçiren Savran, gençlerin görüşlerini dinledi.

Gençlerle ve çocuklarla çeşitli sportif etkinliklere katılarak birlikte müzik dinleyen Savran, mahalle sakinleri ile de sohbet etti.

Savran, "Şehrimiz için gece gündüz demeden tüm gücümüzle çalışıyoruz.  Vatandaşların taleplerini yerine getirmek, onların daha güzel bir şehirde yaşamalarını sağlamak amacıyla Nevşehir Belediyemiz tüm ekiplerimiz ile saha da çalışıyor. Şu anda özellikle altyapı ve üstyapı konusunda ciddi bir yatırım yapıyoruz. Bununla birlikte gençlerimiz ve vatandaşlarımız için yeni yaşam alanları kazandırma çabasındayız. Mahallelerimize kazandırdığımız parklarımızın sayısını arttırarak gençlerimiz için yeni spor tesisleri yapmak için çaba gösteriyoruz. " dedi.

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Haber: Başkan Savran, Esnaf ve Halk Buluşmalarını Sürdürüyor - Haberler
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