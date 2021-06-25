Başkan Savran, esnaf buluşmalarını sürdürüyor
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Başkan Savran, esnaf buluşmalarını sürdürüyor

Başkan Savran, esnaf buluşmalarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Diriliş Bulvarı ve Satçi Hoca Caddesi'ndeki esnaflarla buluşarak talep ve önerilerini dinledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Diriliş Bulvarı ve Satçi Hoca Caddesi'ndeki esnaflarla buluşarak talep ve önerilerini dinledi.

Göreve geldiği günden bu yana toplumun farklı kesimleri ile buluşmalarını sürdüren Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, bu kez Diriliş Bulvarı ve Saatçi Hoca Caddesi esnafları ile bir araya geldi. Sabah erken saatlerde buluştuğu esnaflarla sohbet eden Savran, esnafların çeşitli talep ve önerilerini dinleyerek belediye çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yaptı. Nevşehir Belediyesi olarak hayata geçirmeyi planladıkları yeni proje ve yatırımlar öncesinde sık sık toplumun çeşitli kesimleri ile bir araya gelerek görüş ve önerilerini dinlediklerini ayrıca çalışmalar hakkında kendilerini bilgilendirdiklerini kaydeden Savran, kendilerine iletilen görüşlere büyük önem verdiklerini vurguladı.

Savran, "Pandemi döneminde özellikle esnaflarımız zor günler geçirdi fakat artık bu beladan kurtuluyoruz. İnşallah güzel günlere hep birlikte kavuşacağız. Hem şehrimiz hem ülkemiz hızla pandeminin olumsuz etkilerini ekonomik olarak atlatacaktır. Bu konuda hükümetimizin ciddi çalışmaları var. Bizlerde yerelde Valimiz, milletvekillerimiz, üniversitemiz ve yerel yönetimler olarak bizler elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi. - NEVŞEHİR

Başkan Savran, esnaf buluşmalarını sürdürüyor
Başkan Savran, esnaf buluşmalarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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