Başkan Savran, dolmuş esnafı ile bir araya geldi

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, haftaya dolmuş durağı ziyareti ile başladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, haftaya dolmuş durağı ziyareti ile başladı. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şoför esnafı, kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Savran'a teşekkürlerini iletti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sabah erken saatlerde 2000 Evler Mahallesi'nde Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kampüsü yanında bulunan dolmuş durağını ziyaret etti.

Burada dolmuş esnafı ile bir araya gelerek çay eşliğinde sohbet eden Savran, esnafların talep ve önerilerini dinledi.

Nevşehir'e hizmet edebilmek için büyük bir gayretle çalıştıklarını ve toplumun her kesiminin görüş ve önerilerini dinlediklerini belirten Savran, "Biz millete hizmet için, milletin sıkıntılarını çözmek için varız. Oluş amacımız, varlık sebebimiz milletimizin derdiyle dertlenmek ve önündeki sıkıntıyı kaldırmak" dedi.

Başkan Yardımcıları Nafiz Demir ve Furkan Feralan'ın da katıldıkları ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren dolmuş esnafı ise, Savran'a teşekkür ederek başarılar diledi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı