Başkan Savran'dan yerli ve milli ürün talimatı
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Başkan Savran'dan yerli ve milli ürün talimatı

Başkan Savran'dan yerli ve milli ürün talimatı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerindeki mal ve hizmet alımlarında yerli malı tercihine uyulması talimatı verdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerindeki mal ve hizmet alımlarında yerli malı tercihine uyulması talimatı verdi.

Nevşehir Belediyesi ve bağlı şirketleri Personel A.Ş ve Turizm ve Spor A.Ş'de mal ve hizmet alımlarında öncelikli tercihini Nevşehir'deki işletmelerden yana kullanan Nevşehir Belediyesi, yerli üretim konusunda da azami hassasiyet gösteriyor.

Konuyla ilgili olarak ilgili birimlere talimat veren Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mal ve hizmet alımlarında mümkün olduğu sürece yerli ve milli ürün tercih edilerek yabancı sermayeli ürün ve hizmetlerden kaçınılmasını istedi.

Savran konuyla ilgili yaptığı açıklamada tüm vatandaşlara da yerli ve milli ürün kullanma çağrısında bulundu.

Belediye olarak bu konuya özel bir hassasiyet gösterdiklerini kaydeden Savran, "Nevşehir Belediyesi olarak, bağlı şirketlerimizle birlikte yerli ve milli üretimi destekliyoruz. Belediyemiz ve şirketlerimizce yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde yerli malı tercihine azami riayet edilecek, varsa yabancı ürün ve hizmetlerin yerine yerli ve milli olanları kullanılacaktır. Ülkemizin 2023 vizyonu doğrultusunda son yıllardaki yerli ve milli üretim hamlesine biz de elimizden gelen katkıyı yapmak için yerli ve milli üreticilerimizle çalışmaya özen gösteriyoruz. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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