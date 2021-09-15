Başkan Savran'dan Nevşehir Belediyesporlu Futbolculara Tebrik - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Savran'dan Nevşehir Belediyesporlu Futbolculara Tebrik

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkan Savran'dan Nevşehir Belediyesporlu Futbolculara Tebrik

15-09-2021 08: 31: 53 45Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, hafta sonu evinde oynayacağı Osmaniyespor maçı için hazırlıklarını sürdüren Nevşehir Belediyesporlu futbolcuları antrenmanda ziyaret etti.

15-09-2021 08: 31: 53 45

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, hafta sonu evinde oynayacağı Osmaniyespor maçı için hazırlıklarını sürdüren Nevşehir Belediyesporlu futbolcuları antrenmanda ziyaret etti.

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden ve geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda 1-0 geriye düştüğü Artvin Hopaspor karşısında 2-1 galip gelerek ilk üç puanını alan Nevşehir Belediyespor, ligin üçüncü haftasında oynayacağı Osmaniyespor müsabakası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Pazar günü kendi evinde karşılaşacağı Osmaniyespor maçı için kendi tesislerinde antrenmanlarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekipte hedef mutlak üç puan.

Takımın kendi tesislerinde gerçekleştirdiği son antrenman öncesinde kırmızı-beyazlı futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, deplasmanda alınan üç puan ve güzel oyun için takımı tebrik etti.

İleri ki haftalarda takımın daha iyi yerlere geleceğine inandığını vurgulayan Savran, "Yeni bir ekip kurduk. Takımda çok sayıda genç futbolcu kardeşimiz var. İlk maçımızda şansız bir şekilde mağlup olduk ama zamana ihtiyacımız olduğunu biliyorduk. Artvin deplasmanındaki güzel oyun ve geriye düşmemize karşın alınan galibiyet bizleri ve taraftarlarımızı çok mutlu etti. İnşaallah her geçen hafta daha iyi olacağız. Ben sizlere inanıyorum" dedi.

Teknik Direktör Yusuf Tokaç ve takım kaptanı Abdullah Karmin ise desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Savran'a teşekkür etti.

Başkan Savran daha sonra Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç ve kulüp yöneticileri ile birlikte kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanını izledi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Kemal Kılıçdaroğlu Uğur İbrahim Altay Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Bensu Soral Özge Özpirinçci Kenan İmirzalıoğlu
Spor Okan Buruk Arda Turan Şenol Güneş Ünal Karaman Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Alpha Conde
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Savran'dan Nevşehir Belediyesporlu Futbolculara Tebrik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 10:32:08. #1.11#