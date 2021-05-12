Başkan Savran'dan hastanelere "Hemşireler Günü" ziyareti

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, "12 Mayıs Hemşireler Günü" dolayısıyla kentteki hastaneleri ziyaret ederek, çiçek takdim ettiği hemşirelerin günlerini tebrik etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, "12 Mayıs Hemşireler Günü" dolayısıyla kentteki hastaneleri ziyaret ederek, çiçek takdim ettiği hemşirelerin günlerini tebrik etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Savran, sağlık ordusunun önemli parçası hemşirelerin günlerini kutlamak amacıyla Nevşehir Devlet Hastanesi ile kentte hizmet veren özel hastaneleri ziyaret etti.

Çiçek verdiği sağlık çalışanları ile sohbet eden Savran, hemşireliğin, insan sevgisiyle dolu, şefkatle, sabırla yapılan kutsal ve onurlu bir meslek olduğunu belirtti.

Toplum sağlığının korunması adına hemşirelerin salgın sürecinde uzun ve yorucu bir mesai harcadığına şahit olduklarını kaydeden Savran, "Sağlık çalışanlarımız ile birlikte ailelerinden ve sevdiklerinden uzakta, insanı hayatta tutma çabalarını sürdürmektedirler. Bugünlerde kıymetlerini bir kez daha anladığımız hemşirelerimize teşekkür ediyorum. Aramızda olmayan değerli hemşirelerimizi de rahmetle ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan