Başkan Savran'dan Esnaf Ziyareti
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Başkan Savran'dan Esnaf Ziyareti

Başkan Savran'dan Esnaf Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

Başkan Savran'dan Esnaf Ziyareti Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sadece paket veya gel-al servisi yapan ve kademeli normalleşmeyle yeniden açılan işletmeleri ziyaret etti.

Başkan Savran'dan Esnaf Ziyareti

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sadece paket veya gel-al servisi yapan ve kademeli normalleşmeyle yeniden açılan işletmeleri ziyaret etti. Savran, işyeri sahiplerine bereketli kazançlar temenni etti.

Kovid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında yeniden açılan restoran, lokanta, kafeterya ve pastane gibi yeme içme yerleri müşteri kabul etmeye başladı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'da, 2000 Evler Mahallesi'nde kapılarını yeniden müşterilere açan esnafları ziyaret etti.

Talep ve önerilerini dinlediği esnaflara hayırlı işler ve bol kazançlar dileyen Savran, işyerlerindeki müşterilerle de bir süre sohbet etti.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi dolayısıyla özellikle işyerleri kapalı kalan küçük esnafın zor günler geçirdiğini belirten Savran, "Bundan sonraki süreçte tedbiri elden bırakmayarak rehavete kapılmadan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayı sürdüreceğiz. Bu zor günleri dayanışma içerisinde, omuz omuza yine birlikte atlatacağız inşallah" dedi.

Uzun bir süre sonra işyerlerini açan esnaflar adına mutlu olduklarını ifade eden Savran, "Tüm ticari işletmeler ve esnaflarımızın ayakta kalabilmesi adına hükümetimizin Türkiye genelinde almış olduğu kararlar mevcut. Biz de belediye olarak esnaflarımıza imkanlarımız ölçüsünde desteğimizi sürdüreceğiz. Nihayetinde esnafın mutluluğu, ekonominin canlılığı şehrin de mutluluğu demektir.   Tüm esnafımıza bol bereketli kazançlar diliyorum" diye konuştu.

Savran, 2000 Evler Mahallesi'ndeki esnaf ziyaretleri sırasında gençlerle de buluştu. Gençlerle sohbet eden Savran, karşılaştığı çocuklara ise satranç ve boyama kitabı hediye etti.

Kaynak: Habermetre

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