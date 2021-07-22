Başkan Savran'dan çat kapı bayram ziyaretleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Savran'dan çat kapı bayram ziyaretleri

Başkan Savran'dan çat kapı bayram ziyaretleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, mahallelerde gerçekleştirdiği çat kapı ev ziyaretleriyle vatandaşların bayramını kutladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, mahallelerde gerçekleştirdiği çat kapı ev ziyaretleriyle vatandaşların bayramını kutladı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, beraberinde başkan yardımcısı Ersin Erol ile birlikte Kıratlıoğlu, Emek, İbrahim Paşa, Sümer ve Herikli Mahallelerini ziyaret etti. Gittiği mahallelerde vatandaşların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaşan Başkan Savran, çat kapı ziyaret ettiği evlerde vatandaşların bayramını kutladı. Ziyaretleri sırasında karşılaştığı çocuklara kitap, satranç seti, boyama kitabı gibi çeşitli hediyeler dağıtan Savran, vatandaşlarla sohbet ederek görüş ve taleplerini dinledi. Savran ayrıca mahallelerde vatandaşların kendisine ilettiği sorunları başkan yardımcısı Ersin Erol ile birlikte yerinde inceledi.

Tüm Nevşehirlilerin Kurban Bayramını tebrik eden Başkan Savran, "Hemşehrilerimizin güvenli, rahat ve huzur içinde bir Kurban Bayramı geçirebilmeleri için belediye olarak tüm bayram tedbirlerimizi aldık. Bayram tatili süresince ilgili tüm birimlerimizde nöbetçi ekiplerimiz görevlerinin başında. Bizlerde bir yandan vatandaşlarımızla bir araya gelerek bayramlarını kutlarken bir yandan da mahallelerimizdeki çalışmalarımızı kontrol ediyoruz. Bu vesileyle Kurban Bayramımız şehrimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa güzellikler getirmesini diliyor ve tüm hemşehrilerimin bayramını kutluyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Başkan Savran'dan çat kapı bayram ziyaretleri
Başkan Savran'dan çat kapı bayram ziyaretleri
Başkan Savran'dan çat kapı bayram ziyaretleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uzman isimden hayati uyarı! Kurban eti yiyeceğim diye karaciğerinizden olmayın
Uzman isimden hayati uyarı! Kurban eti yiyeceğim diye karaciğerinizden olmayın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Demir
Magazin Alişan Ahmet Kural Erkan Petekkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Aytaç Kara Metin Oktay Gedson Fernandes Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Savran'dan çat kapı bayram ziyaretleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 13:29:11. #1.14#

title