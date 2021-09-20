Başkan Savran'dan Alay Komutanı Yakın'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir İl Jandarma Alay Komutanlığı görevine atanan J. Kd. Albay Bahittin Murat Yakın'ı ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, son yayımlanan kararname ile ilimize İl Jandarma Komutanı olarak atanan J. Kd. Alb. Bahittin Murat Yakın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı önünde J. Kd. Alb. Bahittin Murat Yakın tarafından karşılanan Savran, Komutanlık Şeref Defteri'ni imzaladı.

İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Bahittin Murat Yakın ile makamında bir süre görüşen Başkan Savran, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

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