Başkan Savran'dan 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Arasına Giren Nevsac'a Ziyaret

Başkan Savran'dan 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Arasına Giren Nevsac'a Ziyaret Nevşehir Belediye Başkanı Dr.

Başkan Savran'dan 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Arasına Giren Nevsac'a Ziyaret

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan 2020 yılı Türkiye'nin en büyük ilk 500 firması arasında yer alan Nevsac firmasını ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Öbekli'yi tebrik etti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve geçtiğimiz günlerde İstanbul Sanayi Odası'nın her yıl geleneksel açıkladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında 340'ncı sırada yer alan Nevsac firmasını ziyaret etti.

Savran, burada Nevsaç Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Öbekli ile bir süre görüşerek kendisini ve çalışanlarını tebrik etti.

Nevşehir'in ve Türkiye'nin kalkınmasını katkı sağlayarak 2018 yılında 496'ncı, 2019 yılında 448'inci sırada yer alan firmanın 2020 yılında 340'ncı sırada yer aldığını ve bundan Nevşehirliler olarak gurur duyduklarını ifade eden Savran, "Üretime ve istihdama katkı sağlayan Nevsac firmasının kıymetli yöneticilerini ve çalışanlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Hep birlikte ülkemizi daha güzel yarınlara el birliğiyle ulaştıracağız. " dedi.

Kaynak: Habermetre