Başkan Savran, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüştü
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Başkan Savran, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüştü

Başkan Savran, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüştü
Habermetre - Haberler | Toplum

23-06-2021 15: 01: 32 2Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın da aralarında bulunduğu büyükşehir ve il belediye başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

23-06-2021 15: 01: 32 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın da aralarında bulunduğu büyükşehir ve il belediye başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Belediye Başkanı Savran, görüşmede Nevşehir tarafından hizmete sunulan yatırımlar ve hayata geçirilecek projeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı koordinesinde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katılan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, toplantının ardından beraberindeki büyükşehir ve il belediye başkanları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen belediye başkanları illerindeki çalışmaları hakkında Erdoğan'a bilgiler verdi.

Erdoğan'a Nevşehirlilerin selamını ileterek kendisini Nevşehir'e davet eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği yatırımlar ve gelecekte yapmayı planladığı projeler hakkında Erdoğan'ı bilgilendirdi.

Kaynak: Habermetre

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Başkan Savran, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüştü - Haberler
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