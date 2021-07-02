Başkan Savran, Cevher Dudayev Mahallesi'nde
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Başkan Savran, Cevher Dudayev Mahallesi'nde

Başkan Savran, Cevher Dudayev Mahallesi'nde
Habermetre - Haberler | Toplum

Başkan Savran, Cevher Dudayev Mahallesi'nde Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Cevher Dudayev Mahallesi sakinlerine Nevşehir'in en büyük parkını mahallerine yapma sözü verdi.

Başkan Savran, Cevher Dudayev Mahallesi'nde

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Cevher Dudayev Mahallesi sakinlerine Nevşehir'in en büyük parkını mahallerine yapma sözü verdi. Mahallenin yol, yaya kaldırımı gibi problemlerinin de çözüme kavuşturulacağını açıklayan Savran, "Hizmetin en güzeline layık olan halkımız için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.

Güne sabah erken saatlerde Tahmis Caddesi ve Gazhane Caddesi esnafları ile bir araya gelerek başlayan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, gün içerisindeki programlarının ardından akşam saatlerinde Cevher Dudayev Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Mahalle sakinlerinin daveti üzerine gittiği Cevher Dudayev Mahallesi'nde vatandaşların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılanan Savran, kendisine iletilen talep ve önerileri dinledi.

Beraberine Başkan Yardımcısı Ersin Erol ile birlikte vatandaşların yol, içme suyu, park, yaya kaldırımı gibi ilettikleri sorunları dinleyerek cevaplandıran Savran, mahallede yapmayı planladıkları yeni yatırımlara ilişkinde bilgiler verdi.

Nevşehir'in en büyük parkını Cevher Dudayev Mahallesi'ne yapmayı planladıklarını kaydeden Savran, mahallenin diğer sorunları içinde gerekli çalışma programını hazırladıklarını söyledi.

Savran, "Tüm mahallelerimize eşit hizmet götürme çabasındayız. Bazı mahallelerimizin acil çözülmesi gereken sorunlarını ön plana aldık. Şu anda önceliğimiz altyapı ve sıcak asfalt. İnşaallah şehrimizde altyapı problemini ortadan kaldırarak ulaşım konforumuzu daha da arttıracağız. Tabi ki aynı anda tüm mahallelerde altyapı ve sıcak asfalt çalışması yapmamız imkansız. Çalışma programımızı yaptık ve belli bir plan dahilinde ilerliyoruz. Cevher Dudayev Mahallemizin problemlerine de hakimiz. Vatandaşlarımız biran önce isteklerinin yerine getirilmesini istiyor. Onlara hak veriyorum tabi ki. Bize gösterecekleri biraz sabırla buraya çok güzel hizmetler getireceğiz. Yaya kaldırımları, yolları, durakları pırıl pırıl olacak. Bunun yanında şehrin en büyük parkını da mahallemize kazandıracağız. Gösterdikleri ilgi ve destekleri için tüm mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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Başkan Savran, Cevher Dudayev Mahallesi'nde - Haberler
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