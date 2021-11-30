NEVŞEHİR (Habermetre) - Başkan Savran Çalışma Alanlarında İncelemelerde Bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, belediye ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kentin çeşitli noktalarında yol bakım ve onarım, park yenileme ve yürüyüş yolu yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin çalışma alanlarında beraberinde başkan yardımcıları ile birlikte incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

350 Evler Mahallesi, Esentepe Mahallesi ve Cevher Dudayev Mahallesi'ndeki çalışma alanlarında görev alan belediye personellerine kolaylıklar dileyen Savran, mahalle sakinleri ile de sohbet etti.

Hemşehrilerinin daha rahat, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Başkan Savran, : "Bizim tek derdimiz var o da bu millete hizmet etmek. Mahallelerimizin eksikliklerini gidererek yeni yaşam alanları oluşturmaya, vermiş olduğumuz tüm sözleri yerine getirmeye, hizmet destanları yazamaya devam edeceğiz inşallah. "dedi.

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