Başkan Savran, Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı

Başkan Savran, Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Ankara'da AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.