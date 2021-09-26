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Başkan Savran Bahçelievler Mahallesi'nde Çocuk ve Gençlerle Futbol Oynadı

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkan Savran Bahçelievler Mahallesi'nde Çocuk ve Gençlerle Futbol Oynadı

26-09-2021 18: 53: 19 46Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, belediye ekiplerinin çalışma alanlarındaki incelemeleri sırasında Bahçelievler Mahallesi'nde yeni yapılan park içerisindeki futbol sahasında gençlerle birlikte futbol oynadı.

NEVŞEHİR (Habermetre) - 26-09-2021 18: 53: 19 46

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, belediye ekiplerinin çalışma alanlarındaki incelemeleri sırasında Bahçelievler Mahallesi'nde yeni yapılan park içerisindeki futbol sahasında gençlerle birlikte futbol oynadı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, haftanın son günü belediye ekiplerinin çalışma alanlarında ve hafta içerisinde çalışmaların başlatılacağı bölgelerde incelemelerde bulundu.

Beraberinde başkan yardımcısı Ersin Erol ile birlikte Aksaray Yolu, Atatürk Bulvarı, Esentepe Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesi'ni gezen Savran, vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet etti.

Savran, incelemeleri sırasında Bahçelievler Mahallesi'nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yenilenen merkez parkı da gezdi.

Park içerisinde yeni yapılan suni çim futbol sahasında oyun oynayan çocuk ve gençlerin davetini kırmayan Savran, onlarla birlikte futbol oynadı.

Yenileme çalışmaları süren park ve yapılan futbol sahası için kendisine teşekkür eden çocuklara parkın açılışı sırasında birlikte maç yapma sözü veren Savran, mahalle sakinleri ile de sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Parklarının yenilenecek olmasından duydukları mutluluğu dile getiren mahalle sakinleri Savran'a teşekkür etti.

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Haber: Başkan Savran Bahçelievler Mahallesi'nde Çocuk ve Gençlerle Futbol Oynadı - Haberler
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