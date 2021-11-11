NEVŞEHİR (Habermetre) - Başkan Savran Ankara'da

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi'nin devam eden ve planlanan çeşitli projelerine ilişkin temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti.

Ankara'daki temaslarının ilk durağında AK Parti Genel Merkezi'ne giden Savran, burada AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile bir araya geldi.

Ziyarette Savran, Nevşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında Karaaslan'a bilgi vererek çeşitli projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Savran ziyaret sonunda Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'a el işlemeli halkalı hitit testisi hediye etti.

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