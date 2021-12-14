Başkan Savran, 73 yaşındaki şairin hayalini gerçekleştirdi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, şiir kitabı çıkartmak isteyen 73 yaşındaki Ali Osman Çayırbiçen'in hayalini gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli semtlerde vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sorun ve önerilerini dinleyen Savran, yaklaşık üç ay önce Bekdik Mahallesi'nde Çayırbiçen ailesine konuk oldu.

Uzun yıllardır yazdığı şiirlerinden bazılarını Çayırbiçen'den dinleyen Savran, şiir kitabı çıkarması için Çayırbiçen'e destek söz verdi.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan düzenleme çalışmasının ardından şiir kitabı "Fikir Gülşeni" adıyla çıktı.

Savran, Çayırbiçen'i evinde ziyaret ederek kitabı kendisine hediye etti.

Büyük mutluluk yaşayan Çayırbiçen, "Eserlerimin tozlu müsveddelerden gün ışığına kavuşturup okuyucularımla buluşmasına vesile olan başkanımız Mehmet Savran'a ve emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bana bundan daha büyük bir hediye olamazdı." ifadelerini kullandı.

Çayırbiçen'den imzalı kitap alan Savran da "Şiirlerini ilk dinlediğimde etkilenmiştim. Eminim okuyanlar da büyük keyif alacaktır." sözlerini kullandı.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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