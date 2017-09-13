Başkan Savaş, Türkiye'nin En Büyük Tesisini Yerinde İnceledi

Proje maliyeti 52 milyon 820 bin 664 TL olan ve şimdiye kadar 26 milyon 693 bin 288 TL harcanan tesisi yerinde inceleyen Başkan Savaş, yapım aşaması devam eden tesisin Antakya girişindeki tüm mahallelerin atıksuyunu arıtacak tesis olduğunu belirterek, tesisin yüzde 50'sinin tamamlandığını ve amaçlarının yıl sonuna kadar bu tesisi bitirmek olduğunu belirtti.

Tesis çalışmalarıyla birlikte eş güdümlü olarak kanalizasyon çalışmalarını da bitirmeyi hedeflediklerine vurgu yapan Başkan Savaş, gelecek yaza kadar tüm çalışmaları tamamlayarak hemşehrilerimizin yaz ayları geldiği zaman Asi Nehri'nde çektiği sıkıntıları, görüntü kirliliği ve kötü kokuları ortadan kaldırmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

BİRÇOK BELEDİYE ÖRNEK ALDI

Türkiye'nin en büyük Membran sistemli tesisinde önemli mesafe katettiklerine dikkat çeken Başkan Savaş, "İnşallah 2018 başlangıcında bu tesisin hazır olduğunu göreceğiz. Son aşamada yüzde 99.99 veriminde biyolojik arıtmaya sahip olan tesisimiz Türkiye'de bir numara ve bizden sonra birçok belediye Membran sistemli tesis yapma çabasına girmiştir" dedi.

BU MUTLULUĞU HEP BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ

Temiz çevre ve sağlıklı yaşam için ileri teknolojiyi şehire getirmenin onurunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Savaş, "Önümüzdeki yıldan itibaren Asi Nehri'ni temizlemenin mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Hemşehrilerime meşakkatleri ve gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu beklemelerimiz sevince, huzura ve güzel görüntüye dönüşecek. Çalışmaları hızlı şekilde gece gündüz demeden yürüten tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Hatay'ımıza hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Başkan Savaş'ın tesiste yaptığı incelemelere Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Hatay İl Başkanı Mehmet Güzelmansur ve HBB Genel Sekreteri Mehmet Maden eşlik etti.