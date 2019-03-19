Başkan Savaş Şehir Ekonomisinin Nabzını Tuttu

Gerçekleştirilen toplantıya Başkan Savaş'ın yanı sıra CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, ATSO Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak,CHP Antakya Belediye Başkanı Adayı Hikmet Hatunoğlu, ve ATSO Yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Belediyeciliğin sadece yol ve köprü yapmak olmadığını vurgulayan Selahattin Eskiocak, belediyelerin şehrin sosyal, kültürel, sportif ve turizm yönüne katkılar sunarak kentin vizyonuna katkılar sağlamasını gerektiğinin altını çizdi.

ÇİNÇİN: LÜTFÜ SAVAŞ'A BAŞARILAR DİLİYORUM

ATSO Başkanı Çinçin ise, "Bizim hassasiyetle üzerinde durduğumuz konu yeşil alanların korunması ve arttırılması. Kişi başına düşen yeşil alanların öneminin altını çiziyoruz. Seçimden sonra STK'lar Büyükşehir belediyesinin önderliğinde yoğun bir mesai harcaması gerekiyor. Bizim bir beklentimiz de büyükşehir meclisinin uyumlu çalışması. Bundan sonra parti rozetini masaya bırakıp Hatay'a hizmet edilmesini bekliyoruz. Hem Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın hem de Hatayspor'un başarılarından dolayı Başkan Savaş'a teşekkür ediyorum. Ayrıca Lütfü Savaş'a 31 Mart yerel seçimlerinde de başarılar diliyorum" dedi.

CHP Milletvekili Güzelmansur, gelinen noktada bankaların Hatay'a riskli bölge olarak baktığını vurgulayarak "Ben istiyorum ki iş insanları ile bir arada olalım ve Hatay'ın sorunlarını birlikte çözelim. Görüyorum ki Hatay'a 17 yıldır cezaevi ve adliyeden başka bir şey yapılmadı. Hatay son sekiz yıldır Suriye politikası ile iç içe yaşıyor ama maalesef hükümet tarafından bir şey yapılmadı. Hatay'a bir bakanımız geldiği zaman CHP milletvekilleri olarak hiçbir yere davet edilmiyoruz. Halbuki sorunlarımızı hep birlikte konuşup çözmemiz lazım. Hatay'ın yüzyıllardır süre gelen yemek kültürü Başkan Savaş sayesinde tüm dünyaya duyuruldu ve şehrimiz gastronomi kenti ilan edildi. EXPO 2021 Başkan Savaş'ın girişimleri ile Hatay'da gerçekleştirilecek. Ben Hatay'ın tanıtılmasına ve katkı sağlamasına vesile olanı başımın üzerinde taşırım' açıklamalarında bulundu.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE ATSO KARŞI KARŞIYA DEĞİL"

Başkan Savaş, belediye olarak sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışmak istediklerini dile getirerek düşüncelerini paylaştı. Hatay'ı küllerinden doğabilecek,kültürel değerleri yüksek bir şehir olarak tanımlayan Lütfü Savaş, "10 yıllık belediye başkanlığı dönemimde hiçbir zaman parti odaklı olmadım. İstiyorum ki seçimden sonra siyaset dışı olalım. Eğer bu şekilde olursa projelerimizi daha rahat hayata geçirebiliriz. Hepimizin ortak beklentisi şehrimizin ticaretinin arttırılmasıyla tüm STK'lar ile birlikte çalışmaya hazırız" diyerek ATSO ile Büyükşehir'in birbirine karşı iki kurum gibi gösterilmesinin de rahatsızlık verici olduğunu belirtti.

"BİTEN 1 TANE BİLE BARAJ YOK"

Hükümet temsilcilerinin ve bakanların sorun çözmeye değil seçimi kazanmak için Hatay'a geldiklerini ifade eden Lütfü Savaş, "6 tane baraj bitirdik, 3 tane daha yapıyoruz, diyorlar ama biten bir baraj bile görmedim" diyerek Amik Ovası'nda yaşanan durumun sebebinin yüzde 95 oranında Tahtaköprü Barajı'ndan gelen su olduğunu ifade etti.

"İKTİDAR PARTİSİ TEMSİLCİLERİNİN SAMİMİ OLMASI GEREKİYOR"

Ayrıca Amik Ovası bölgesinde ikamet eden vatandaşların yaşadığı mağduriyete rağmen bölgenin afet bölgesi ilan edilmediğini de ifade eden Lütfü Savaş, iktidar partisi temsilcilerinin Hatay'a samimiyetle yaklaşmasını istediğini belirtti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin 5. teşvik bölgesine alınması için yaptıkları çalışmalara da değinen Başkan Savaş, İskenderun, Payas ve Dörtyol dışındaki diğer ilçelerin bu durumdan zarar gördüğünü belirtti.

ŞEHRİN ALTYAPI ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILDI

Belediye başkanlığının parti rozeti takmak olmadığını ve belediye başkanının herkesi kucaklaması gerektiğini de sözlerine ekleyen Lütfü Savaş, "Antakya'ya başkan olduğum sene yağmur yağdığında 2500-3000 ev ve iş yerini su basıyordu. Bunun için Antakya'da her yerde yağmur suyu kanalları yaptık. Şu anda sadece Uzun Çarşı bölgesinde sıkıntı yaşanıyor ancak bu bölge sit alanı olduğu için Anıtlar Kurulu kararı olmadan bir şey yapamıyoruz. Bununla beraber kanalizasyon çalışmalarını tamamladık. Bu dönemde de Antakya ve Defne'nin içme suyu problemini bitirdik. Ancak bazı bölgelerde bizden kaynaklı olmayan sıkıntılar yaşandı. Altyapı Koordine Merkezi(AYKOME) kararlarıyla gerekli çalışmaları yürütüyoruz" diyerek altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Asi Nehri ile ilgili de düşüncelerini paylaşan Başkan Savaş, "Asi Nehri'nde çok köklü çalışmalar yaptık. 3670 metre boyunca 1200'lük borular döşedik. Asi'ye akan kanalizasyonları bu borulara bağladık. Şehrin girişindeki beldelerden gelen kanalizasyonları kontrol altına aldık. Yazın kesilen su ile birlikte kötü koku oluyordu. Artık bu yok. Türkiye'nin en büyük membranlı arıtma tesisini yaptık. Şu anda yüzde 70 kapasiteyle çalışıyor ancak yazın yüzde 80-85 kapasiteyle çalışacak. Işıklandırma çalışmaları devam ediyor" diyerek Asi'nin de şehrin turizmine katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Teleferik çalışmaları hakkında da katılımcılara bilgi veren Lütfü Savaş, "Alt tarafa müze yapıyoruz. Son istasyonda da mesire alanı olacak. Böylelikle oraya çıkan vatandaşlarımız orada keyifli vakit geçirebilecek. Karlısu Göleti'nde de çok güzel bir alan yaptık. Buranın da tanıtımını yaparak turizme kazandıracağız" dedi.

BAŞKAN SAVAŞ'IN ŞAMPİYONLUĞA İNANCI TAM

Şehrin takımlarının ülke genelinde elde ettiği başarılara da değinen HBB Başkanı, spora yatırım yapmaya devam edeceklerini ve Hatayspor'un bu sene şampiyon olacağına inandığını belirtti.

Kentteki spor alanlarında yaptıkları değişiklilerden bahseden Lütfü Savaş, "Antakya Atatürk Stadyumu'nda 3 kez büyük çaplı revize yaptık. Spor Salonu'nda büyük değişiklikler yaptık. Defne Sümerler ve Antakya Altınçay'da halı saha yaptık. Türkiye'nin kompakt en büyük spor tesisini şehrimize kazandırdık. Aynı anda 1500 kişinin spor yapabileceği bir alan. Önümüzdeki süreçte de Defne'ye, İskenderun-Arsuz-Belen'in tam ortasına yine spor kompleksi yapacağız" dedi.

Büyükşehir'in yaptığı battı çıktıları da katılımcılarla paylaşan Başkan Savaş, Defne'deki çalışmalarda çıkan şapelin EXPO alanında sergilenerek arkeopark yapacaklarını ifade etti.

Üreticinin kazanç sağlaması için destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Lütfü Savaş, "Köylülerimiz için projelerimiz var. Sütü köylümüzden alarak tüketiciye vereceğiz. 0-6 yaş arasındaki tüm çocuklarımıza süt dağıtacağız. Hayvanların bakımlarını yapacağız. Böylece et ve süt üretimini arttırmayı hedefliyoruz. Zeytinyağı üreticilerimiz için teşvik sağlayacağız. Arıcalarımızın dörtte birinden başlamak üzere güneş paneli vereceğiz. Yüzde 25'i onlardan yüzde 75'i bizden olacak. Hayvanların gübrelerinden biyogaz ile birlikte elektrik enerjisi üreteceğiz" açıklamalarında bulundu.

Lütfü Savaş konuşmasının devamında sebze hali projesine de değindi.

Başkan Savaş, hal projesinin detaylarını şu ifadelerle açıkladı: Organize Sanayi Bölgesi girişinde 200 dönüm arazide çok güzel bir hal kompleksi yapıyoruz. Hem kendi içerisinde soğuk hava deposu olacak hem de herkesin mallarını koyacakları soğuk hava deposu olacak. Resmen sebze hali esnaflığı yapan herkese dükkân vereceğiz ve ona destek olacağız. Esnafımızın buradan zarar etmesini istemeyiz. Kar amacı gütmüyoruz. Amacımız Hatay'ı tarım ticaretin merkezi yapmak. Lokantasından oteline ve bankalarına kadar birçok ayrıntı olacak. İnşallah önümüzdeki yılda bitirmeye gayret edeceğiz"

"KÖY YOLLARI BETON ASFALTLA BİZİM SAYEMİZDE TANIŞTI"

Başkan Savaş, "Hatay'ın 15 ilçesinde köy yollarına beton asfalta başladık. Köy yolları beton asfaltla bizim sayemizde tanıştı. Mezarlıklarımızın çoğunun bakımını, onarımını ve çevre düzenlemelerini yaptık" dedi.

"İNSANLARIMIZI KİM BİZE OY VERMİŞ YA DA VERMEMİŞ DİYE SORGULAMIYORUZ"

Hatay'ın 15 ilçesinde hiçbir siyasi ayırım yapmaksızın hizmet ettiklerini açıklayan Başkan Savaş, "Altınözü iktidara %82.5 oy veren bir ilçemiz. Biz de Buna rağmen mezarlıklarını yarıya yakını bitirmiş durumdayız. Ayrıca Altınözü'nün kanalizasyonlarını biz yaptık. İçme suyu şebekesini biz değiştirdik. 25 köy dışarıdan taşıma su ile su ihtiyacını gideriyordu. Biz insanlarımızı kim bize oy vermiş ya da vermemiş diye sorgulamıyoruz" dedi.

Türkiye'deki ilk ruhsatlı mezbahaneyi yaptıklarını belirten Başkan Savaş, Dörtyol'da yapımına başladıkları mezbahanenin kısa süre içerisinde biteceğini açıkladı.

"AMACIMIZ HATAY'IN TANITIMI VE TURİZMİNE KATKI SAĞLAMAK"

Hatay'ın gastronomi kenti olması ile önemli bir ivme kazanacağına değinen Başkan Savaş, " Son birkaç aydır otellerimiz doluyor. Biz bile misafirlerimiz geleceği zaman erken rezervasyon yapıyoruz. İnşallah gastronomiyi daha güzel seviyeye getireceğiz. Restorasyon çalışmalarımızı bitirdik. Bugün gastronomi evimizi açıyoruz. Antakya'ya özgü yemekler, tatlılarımız ve mezelerimiz gastronomi evimizde olacak. Herkes misafirini burada çok güzel bir şekilde ağırlayabilecek. Amacımız Hatay'ın tanıtımı ve turizmine katkı sağlamak" dedi.

"FRANSA VE HATAY TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ KONUSUNDA AYNI KAPASİTEYE SAHİP"

Başkan Savaş Hatay'ın sahip olduğu değerleri ön plana çıkarmak amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Çiçekçilik konusunda ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Toprak analizleri yapıyoruz ve verimli olan bölgeleri tespit ediyoruz.Fransa ile Hatay tıbbi ve aromatik bitki konusunda aynı kapasiteye sahip ve Fransa bizden elli kat daha fazla para kazanıyor. Kooperatifleşip ürünlerimizi satmayı hedefliyoruz" açıklamalarında bulundu.

"BEN HERKESE ADALETLİ VE EŞİT BİR ŞEKİLDE DAVRANIYORUM"

Başkan Savaş, "Altyapı ile ilgili belli ilçelerimizde sıkıntılar olmuştu. Çünkü iktidar partisinin şu anki adayı grup başkanıydı. Belli bölgelerde hizmet yapacağımızda reddetti. Önümüzdeki süreçte biz meclisin böyle olmayacağını ve mevcut iktidarın buradaki taraftarlarının bundan da ders alacağını düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki süreçte insanlar kimin hizmet yapmak için koşturduğunu ve kimin hizmetleri engellediğini bilecekler. Arsuz, Samandağ ve Dörtyol'un altyapısı için hayır oyu verdirten kişi benim şuan rakibim. Asfalt yapacağımız zaman da yine aynı kişi hayır dedi. Hibe alacaktık yine hayır dediler. Ben herkese adaletli ve eşit bir şekilde davranıyorum. İmkân ve meclisteki aritmetiğe göre çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler