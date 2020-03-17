Başkan Savaş'ın 18 mart çanakkale zaferi mesajı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Savaş mesajında, "18 Mart Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığının ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanıdır. 18 Mart yalnızca bir Kurtuluş Savaşı tarihi değil, dünya ve insanlık barışının başladığı tarihtir. Birçok zorluğa karşı mücadele eden Türk milleti, hiçbir zaman esaret altına girmemiş ve birçok kez tarihe yön veren zaferlere imza atmıştır. Kahraman ecdadımız öldürücü silahların tehdidine karşı göğsünü siper etmiş bir gül bahçesine girercesine vatan uğruna şehit olmayı şeref bilmiştir. Çanakkale Zaferi, Türk milleti için bir onur, gurur ve şeref abidesidir.

'ÇANAKKALE ZAFERİ MİLLETİMİZİN ŞANLI TARİH SAYFALARINA ALTIN HARFLERLE KAZINMIŞTIR'

Çanakkale destanındaki üstün liderliği ve komutanlığı ile tüm dünyaya eşsiz bir lider olduğunu kanıtlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, büyük zorluklar ve yokluklar içerisinde gelişmiş devletlere karşı kazandığı bu zafer; milletimizin şanlı tarih sayfalarına altın harflerle kazınmıştır.

Gururla kutladığımız Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde başta ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu mücadeleye iştirak eden Türk ordusunun kahraman mensuplarına, onu her şeyiyle destekleyen aziz Türk milletine ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler