Başkan Savaş'ın 10 Kasım Atatürk'ü anma günü mesajı

09.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:06

"YALNIZCA YURTTA DEĞİL, DÜNYADA BARIŞ DİYEN BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, TÜM DÜNYANIN TAKDİR ETTİĞİ BÜYÜK BİR DEVLET ADAMIDIR"

Başkan Savaş mesajında, "Kurtuluş Savaşı'nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, tüm dünyaya örnek olan büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ü 81'inci ölüm yıldönümünde bir kez daha özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz. Vatanımızın düşman işgalinden kurtarılması ve ülkemizin hak ettiği yerlerde olması adına mücadele eden Atatürk, siyasi ve askeri dehası, devlet adamlığı, fikirleri, başarıları ve düşünceleriyle sadece Türk tarihine değil dünya tarihine de kendini kabul ettirmiş büyük bir liderdir. Atatürk, dönemin şartlarında yapılması gerekenleri, tüm yoksulluk ve imkânsızlıklara rağmen inanç ve kararlılıkla yerine getirerek vatanımızı bizlere emanet etmiş ve Türk tarihine yön vererek ülkemizin geleceğine ışık tutmuştur. Yalnızca yurtta değil, dünyada da barış diyen Büyük Önder Atatürk, tüm dünyanın takdir ettiği büyük bir devlet adamıdır. Onu ölümsüzlüğe uğurladığımız günün yıldönümünde hepimize düşen en büyük görev, Atatürk'ün 'En Büyük Eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere eserlerine sahip çıkıp; el birliği ile çalışarak ülkemizi daha ileri seviyelere taşımaktır.

Son nefesine kadar ülkesine ve milletine hizmet etmiş, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarının aramızdan ayrılışının 81.yıl dönümünde, bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyor; manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler